(Görüntülü) Gaziantep'te adli yıl açılışı törenle yapıldı



Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA) GAZİANTEP\'te, 2018- 2019 adli yıl açılışı Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törene; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Başsavcı Cenk Akın Aksakal, Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Baro Başkanı İskender Kahraman ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.