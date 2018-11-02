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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de toplanıyor

  ATA SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçeli taraftarlar bu akşam saat 21:00'de oynanacak Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı

02 Kasım 2018 20:16

 

ATA SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçeli taraftarlar bu akşam saat 21:00\'de oynanacak Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. 

Saat 16:00\'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde Recep Peker Caddesi Protokol Girişi önünde hazır olan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslere binmeye başladı. Sarı-Lacivertli taraftarları taşıyacak olan 30 otobüsün saat 17:00 gibi Türk Telekom Stadyumu\'na hareket etmesi bekleniyor. 


 

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