T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü)Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Başaran'a coşkulu karşılama

Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,(DHA) - Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu olan milli sporcu Tuncay Başaran, memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı

26 Ekim 2018 16:13

Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,(DHA) - Antalya\'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu olan milli sporcu Tuncay Başaran, memleketi Bayburt\'ta coşkuyla karşılandı. Başaran, at üzerinde şampiyonluk kupasını kaldırıp hemşerilerini selamlayarak tebrikleri kabul etti. Türkiye\'nin ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 40\'ıncı kez Antalya\'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'na katılan milli sporcu Tuncay Başaran, rakiplerini bir bir devirerek, 90 kiloda Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu oldu. Şampiyon olan Milli sporcu Tuncay Başaran memleketi Bayburt\'ta Genç Osman Atlı Spor Kulübü sporcuları ve davul zurna eşliğinde karşılandı. Bayburt Belediyesi Başaran Spor Kulübü hem antrenörü, hem de sporcusu olan Tuncay Başaran, coşkuyla karşılandığı memleketinde, Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca at üzerinde hemşerilerini selamlayıp tebrikleri kabul etti. Saat Kule Meydanı?nda Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğü mehteran takımının gösterisiyle devam eden etkinlikte, vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden halay çekip Başaran?ın şampiyonluğunu kutladı. (FOTOĞRAFLI) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Başaran?a karşılamadan görüntüler -Davul zurna ve halay görüntüleri -Detaylar (Tür: Spor)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SÖYLEMEZBAYBURTDHAAntalyaDünya Bilek GüreşiSağ Kol Dünya Bilek GüreşTuncay BaşaranBayburtBaşaranTürkiyeAntalya KumlucaMilliBayburt Genç Osman Atlı Spor KulübüBayburt Belediyesi Başaran Spor Kulübü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24