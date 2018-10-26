(Görüntülü)Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Başaran'a coşkulu karşılama

Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,(DHA) - Antalya\'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu olan milli sporcu Tuncay Başaran, memleketi Bayburt\'ta coşkuyla karşılandı. Başaran, at üzerinde şampiyonluk kupasını kaldırıp hemşerilerini selamlayarak tebrikleri kabul etti. Türkiye\'nin ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 40\'ıncı kez Antalya\'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'na katılan milli sporcu Tuncay Başaran, rakiplerini bir bir devirerek, 90 kiloda Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu oldu. Şampiyon olan Milli sporcu Tuncay Başaran memleketi Bayburt\'ta Genç Osman Atlı Spor Kulübü sporcuları ve davul zurna eşliğinde karşılandı. Bayburt Belediyesi Başaran Spor Kulübü hem antrenörü, hem de sporcusu olan Tuncay Başaran, coşkuyla karşılandığı memleketinde, Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca at üzerinde hemşerilerini selamlayıp tebrikleri kabul etti. Saat Kule Meydanı?nda Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğü mehteran takımının gösterisiyle devam eden etkinlikte, vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden halay çekip Başaran?ın şampiyonluğunu kutladı. (FOTOĞRAFLI) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Başaran?a karşılamadan görüntüler -Davul zurna ve halay görüntüleri -Detaylar (Tür: Spor)