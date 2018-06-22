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(Görüntülü)Beşiktaş'taki lüks otele operasyonun sırrı çözüldü

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta dün akşam lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik olduğu öğrenildi

22 Haziran 2018 14:52

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ\'ta dün akşam lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin \"Yeşil\" kod adlı Mahmut Yıldırım\'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik olduğu öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir ihbar üzerine Beşiktaş\'ta bulunan lüks bir otele operasyon düzenlendi. FETÖ soruşturması kapsamında olduğu öne sürülen operasyonda \"Yeşil\" kod adlı Mahmut Yıldırım\'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu süren şüphelinin, geçmişte mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirdiği öğrenildi.

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