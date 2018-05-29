(Görüntülü)Bakan Özlü: 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şer odaklarına ve ortaklarına geçit vermeyeceklerini belirterek, \"15 Temmuz\'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi. 24 Haziran seçimlerinden önce kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük\'te Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde partisinin milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları yolda tarihi başarılara imza attıklarını belirten Özlü, \"Gerek bölgesindeki, gerekse dünyadaki olayları ve gelişmeleri izleyen pasif bir ülke olmadık. Hem bölgesel, hem küresel gelişmelerin aktif aktörü, yön belirleyen, güçlü oyuncu pozisyonumuzu her dönem koruduk. Bize bu pozisyonu siyasi istikrarımız ve dolayısıyla ekonomik gücümüz verdi. İşte Türkiye\'nin bu güçlü duruşunu, daha da sağlamlaştırmak için milletimizin de onayıyla yeni sistemi getirdik. 24 Haziran’dan sonra geçeceğimiz yeni sistemle Türkiye için yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah o dönemi de AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın başkanlığında, Ak kadrolar ile yürüyeceğiz\" dedi. 25 Haziran\'dan itibaren Türkiye\'nin yeni sistemle yönetileceğini belirten Özlü, \"Türkiye, AK Parti iktidarı ile siyasi istikrarın ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gördü. İşte bu istikrar, yeni sistemde çok daha önemli hale gelecek. Çünkü yeni sistemi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, çok daha hızlı koşabilmek için getirdik. Bu yeni sistemde, meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa, Türkiye o kadar kazanacak. Bunun için 24 Haziran\'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar, Meclis\'te çoğunluğu elde etmek de hayati önemdedir. Ak kadrolara iki sorumluluk birden düşüyor. Biri liderimiz, cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı başkan yapmak ki onu başkan yapacağız. Diğeri AK Parti\'yi Meclise güçlü bir şekilde taşımak\" diye konuştu. Özlü, seçimin Türkiye\'nin dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: \"Türkiye’nin ilerlemesine, büyümesine, yükselmesine set çekmek isteyenler de bunu gayet iyi biliyor ve biliyorlar ki AK Parti\'nin iktidarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın başta olmadığı bir Türkiye, onların hayal ettiği Türkiye\'ye daha yakın olacak. Onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Onca girişimleri başarısız olsa da bir kez daha bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz\'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi. Tam da 24 Haziran seçimlerinden önce kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar. Muhalefet, oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlıkları nedeniyle alkış tutuyor. Çünkü dertleri Türkiye değil. Tek dertleri var, o da Erdoğan\'sız ve AK Parti\'siz bir Türkiye. Ama biz ne bu şer odaklarına, ne de onların ortaklarına geçit vermeyeceğiz.\" Bakan Özlü daha sonra AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Nurettin Emlik\'in hayatını kaybeden kızı Zeynep Uyanık\'ın cenaze namazına katıldı. Özlü, cenazeden sonra da Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti.