(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum (3)

Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye?ye yatırım yapmaya davet ediyorum (1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10?uncu Büyükelçiler Konferansı\'nın açılış konuşmasında yaptığı konuşmada, \"?Bugün Türkiye hemen hemen yarısı Avrupa kıtasında olmak üzere farklı kıtalardan toplam 74 ülkeden uluslararası yatırım alıyor. Daha fazlasını ülkemize çekmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı ülkemize yatırım yapmaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Her türlü kampanya, algı operasyonu, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye bugün yatırım yapmak için en güvenilir en doğru adreslerden biridir\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------- -Çavuşoğlu\' nun açıklaması -Detaylar Haber: Nursima KESKİN, ANKARA (DHA) DHA-Gündem Ankara tr 2018-08-13 11:40:10