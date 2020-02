(Görüntülü) Atatürk'ü, annesinin kabri başında andılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu üyesi avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 80\'inci yılında annnesi Zübeyde Hanım\'ın Karşıyaka ilçesinde bulunan mezarı başında andı.



Atatürk\'ü anma törenine İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, baro üyesi avukatlar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri katıldı. Törende, Zübeyde Hanım\'ın anıt mezarına çiçekler bırakılarak, dua edildi. Saat 09.05’te siren sesinin ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunan katılımcılar, sonrasında hep birlikte İstiklal Marşı\'nı söyledi.



Törende yaptığı konuşmada baro olarak dün \'Anadolu liselerinin imam hatip lisesi yapılmasına yönelik yönetmeliğin iptali davası\' açtıklarını belirten İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Anadolu liselerinin açılmasını öğrenci sayısına bağlayan yönetmeliği kabul etmediklerini dile getirdi. Yönetmeliğe göre imam hatip liselerinde 10 öğrenci bile olsa okul açılmasına izin verildiğini belirten Yücel, \"Anadolu liselerindeki öğrencilerin belli sayının altına düşmesi halinde kapatılıp imam hatip lisesine dönüşmesine olanak tanıyan bir yönetmelikten bahsediyoruz. Dün de bunun için davamızı açtık. Hem yasal alanda hem de toplumsal alanda lidere layık olabilmek, onun izinden gidebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi.



Bir ilki başlatarak, her yıl 3 hukuk fakültesi öğrencisine, \'İzmir Barosu 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Bursu\' vereceklerini açıklayan Özkan Yücel, şunları söyledi:



\"Her zaman aklı ve bilimi hedeflemiş, bunun doğrultusunda hareket etmiş bir Liderin anısı önünde saygımızı sunmak için 10 Kasım\'da buraya geldik. İzmir Barosu olarak ona yakışan nedir diye düşündük ve 10 Kasım bursu verme kararı aldık. ÇYDD\'den bu konuda yardım alarak 3 hukuk fakültesi öğrencisine burs vereceğiz. Öğrenci sayısını artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunu üyelerimiz arasında bir kampanyaya dönüştüreceğiz. İstiyoruz ki akıl, bilim, aydınlık bu ülke için egemen olsun. İstiyoruz ki Türkiye aklın ve bilimin önderliğinde yürüyüşünü sürdürdürsün. Laik eğitim her alanda kendini hissettirebilsin. Bunun Atatürk\'ün manevi anısı önünde en önemli armağanlardan biri olacağını düşündük.\"