(Görüntülü)7 KIRAATHANEYİ SOYDULAR, MUHABBET KUŞUNU DA ÇALDILAR

KOCAELİ\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye girerek televizyon, çay, şeker ve muhabbet kuşu çalan 2 kişi bir lokantada yemek yerken yakalandı. 13 ile 21 Ekim tarihleri arasında Kocaeli\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye giren hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde madeni para, 6 adet televizyon, şeker, çay, elektronik cihazlar ve bir de \'Şakir\' isimli muhabbet kuşunu çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek daha önce hırsızlık suçundan sabıkaları olan M.T.(30) ve E.T.\'nin (30) kimliklerini belirledi. Polis, M.T. ve E.T.\'yi Derince Denizciler Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin çaldığı televizyonlar ve muhabbet kuşu ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. M.T. ve E.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü --------------------------- -Güvenlik kamerası görüntüsü -Zanlıların asayişten çıkışı -Detay (Haber Dinçer AKBİR-Kamera Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli),(DHA)