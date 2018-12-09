(Görüntülü) Zorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılar

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Arnavutköy\'de sahilde yürüyen 70 yaşında bir adamı soru sorma bahanesiyle araca bindirip paralarını aldıktan sonra yola atan şüpheliler kaçtı. Yüzünden haif yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Sahil\'de yürüyen 70 yaşındaki bir kişiyi sahil yolundan gelen bir otomobildeki iki şüpheli, soru sorma bahanesiyle aracın yanına çağırdı. Yaşlı adamı zorla araca bindiren şüpheliler, Aşiyan Mezarlığı\'nın yanındaki yokuşa geldiklerinde aracı durdurarak, yaşlı adamın cebindeki paraları aldı. Bin dolar ve 2 bin lirayı gasp eden şüpheliler, yaşlı adamı otomobilden atarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hafif yaralı adamı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis ilk ifadesi olay yerinde alınan yaralıyı taksiye bindirerek hastaneye götürüldü. Gasp edilen adamın hastanedeki tedavisinin ardından Arnavutköy Polis Merkezi\'nde ifadesi alınacağı öğrenildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, kaçan şüpheliler aranıyor.