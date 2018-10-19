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(Görüntülü) Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

19 Ekim 2018 18:28

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve bazı belgeler incelenmek üzere alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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