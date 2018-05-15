(Görüntülü) Zonguldak'ta bayraklar yarıya indirildi

Aytaç ÖZTÜRK ZONGULDAK,(DHA) İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye\'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edilmesinin ardından Zonguldak\'ta bayraklar yarıya indirildi. ABD?nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından yaşanan olaylarda İsrail\'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından Zonguldak Valiliği, Şehitler Anıtı ve İsmet İnönü Anıtı ile belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki Türk bayrakları yarıya indirildi.