(Görüntülü) Zehir tacirlerine suçüstü: 8 tutuklama

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ve Tatvan ile Muş\'un Bulanık ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma ekipleri, uyuşturuca ticareti yapanlara karşı Ahlat, Tatvan ve Muş\'un Bulanık ilçelerinde 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ilçede, 13 eve düzenlenen operasyonlarda, E.A, M.B., A.K., A.V., M.Y., Ş.B., Ş.T. ve H.N. adlı kişiler uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



