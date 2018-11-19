T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Yunus Mallı Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz

Tolga YILDIRIM  ANTALYA,(DHA) A Milli Takım futbolcusu Yunus Mallı, Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz

19 Kasım 2018 22:45

Tolga YILDIRIM  ANTALYA,(DHA)
A Milli Takım futbolcusu Yunus Mallı, Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi\'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var, sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal dedi.
A Milli Takım\'ın yarın Antalya\'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile Yunus Mallı, takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu. 
Yunus Mallı, maçlarda iyi sonuç alamayınca eleştiri yapılmasının normal olduğunu dile getirdi. Son maçta mağlup olmak ülke adına kötü olduğunu belirten Mallı, Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi\'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMMilli TakımYunus Mallı OyuncuUluslar LigiZamanlaGüzelAntalya UkraynaMircea LucescuYunus MallıMallıSonMallı Oyuncu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24