(Görüntülü) YÜKSEK SADAKAT VE İREM DERİCİ MANAVGAT'TA KONSER VERDİ

Haber- Kamera Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya),(DHA) -MANAVGAT Belediyesi tarafından bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali\'nde rock müziğin sevilen grubu Yüksek Sadakat ve İrem Derici konser verdi. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki konseri binlerce vatandaş izledi. Erkin Koray\'dan Cem Karaca\'ya kadar Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinin şarkılarını seslendiren Yüksek Sadakat, izleyenleri coşturdu. Manavgat\'ta ikinci konserlerini verdiklerini belirten grubun solisti Kenan Vural, rock müziğe duyulan ilgiden memnun olduklarını belirtti. Konser sırasında rahatsızlık geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale ederek alan dışına çıkardı. Konser sonrasında vatandaşlara seslenen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 22 yıldır düzenlenen festivalin adına yakışır bir şekilde yapıldığını kaydetti. Adını tertemiz denizi, ırmağı ve şelalesinden alan, özünde dostluk, barış ve sevgiyi barındıran festivalin azimle, kararlılıkla devam ettiğine değinen Başkan Sözen, Bu festival sizlerin; hoşgörüye, birlik ve beraberliğe olan inancınızla bugünlere geldi dedi. Manavgat\'ta Atatürk\'ün, Cumhuriyetin, özgürlüğün, demokrasinin yerinin ayrı olduğunu anlatan Başkan Sözen, Bu toprakların değerini bilmemiz gerekir. Farklı görüşlerimiz, farklı kimliklerimiz olabilir. Ama hepimiz birlikte yaşamak ve çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bu birlik ve beraberliğimizle tüm Türkiye\'ye örnek olduğumuz inancındayım. Barışı, sevgiyi, hoşgörüyü anlatma fırsatını bulduğumuz festivallerimizin daha nice yıllar, bizi birbirimize bağlamaya devam etmesini temenni ediyorum diye konuştu. Başkan Şükrü Sözen konuşmasını şöyle sürdürdü Bu ülkede insanlarımızın yüzünü güldürmek oldukça zorlaştı. Ekonominin gidişatı ortada. Emperyalist ülkelerin baskısı üzerimizde. Turizmci, esnaf, emekli, kadın, genç, öğrenci, işçi herkes gülmeyi unutmuş. İnsanlarımız, gününü zor geçiriyor. En çok da kadınlarımız ve çocuklarımıza yapılan istismarlara üzülüyoruz. Vicdanlar nereye gitti Duyduklarımız içimizi acıtıyor. Yüreğimiz burkuluyor. Çocuklarımızı sokağa çıkarmaya korkar olduk. Mutluluğun ve özgürlüğün anahtarı ise kadınlardır, çocuklardır. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen\'in ardından şarkıcı İrem Derici ise 1 saatlik gecikmeyle sahneye çıkarak konser verdi.