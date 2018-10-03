T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı

03 Ekim 2018 20:24

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı. Sincabın inerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Ermenek\'te ormanlık alandan yolunu şaşırarak kent merkezine geldiği düşünülen sincap, 5 katlı bir apartmanın balkonlarına tırmandı. Sincap, tırmandığı yerden tekrar inerken zor anlar yaşadı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. İnen sincap, daha sonra ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Rıza ETCİERMENEK Karaman DHAKARAMAN ErmenekErmenek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24