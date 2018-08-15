(Görüntülü) Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı öldü

Atilla ATMACA, EREĞLİ, KONYA (DHA) KONYA\'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen emekil Muammer Uslu (71), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Cengiz Gültekin (38) de gözaltına alındı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Orhan Gazi Mahallesi yakınında meydana geldi. Muammer Uslu, yolun karşısına geçmek istediği sırada Cengiz Gültekin\'in kullandığı 06 BU 0916 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Cengiz Gültekin de gözaltına alındı.