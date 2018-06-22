T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yerleşim merkezindeki ot yangını korkuttu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanı içerisinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu

22 Haziran 2018 22:53

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanı içerisinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu. Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehit Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi üzerindeki boş arsada meydana geldi. Arsadaki kuru otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tutuşarak, yanmaya başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yaklaşık 2 dönümlük alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çevredeki mahalleli ise sokağa çıktı. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, ambulans ekibi de hazır bekletildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çevredekiler yangının söndürülmesinin ardından evlerine geri döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞANEdirneDHA EDİRNE KeşanYaklaşıkYangın Yukarı Zaferiye MahallesiAstsubay Erdoğan Meyva CaddesiArsadakiYangınKeşan BelediyesiYoğunOlayOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24