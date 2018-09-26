(Görüntülü) Yeni Malatyaspor'lu Eren ve Mina Başakşehir maçından emin

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ligin 7\'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu ile savunma oyuncusu Arturo Mina, Başakşehir\'den puan veya puanlar alacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular taktik çalıştı. TOZLU: \"RİZE GALİBİYETİ BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MORAL OLDU\" İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, Çaykur Rizespor maçının kendi sahalarında yenmeleri gereken bir maç olduğunu belirterek, \"2 haftadır kötü bir gidişimiz vardı, aldığımız mağlubiyetler vardı. Kendi sahamızda ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Sıcak hava altında oynadık. Zaman zaman istediğimiz şeyleri yapamadık ama neticesinde güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlerin ardından bizim için güzel bir moral oldu. İnşallah ilerleyen haftalarda bu şekilde devam ederiz\" dedi. \"TAKIMIMA DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM\" Kamp döneminde uzun bir sakatlık dönemi geçirdiğini kaydeden Tozlu, \"Bir ameliyat oldum. Ameliyattan sonra da ilk defa resmi bir maça çıktım. Kaldığım süre zarfında elimden geleni yapmaya çalıştım. Tabi şuan maç eksikliğim var. İnşallah ilerleyen haftalarda forma şansı bulduğum sürece bunu da giderip takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum\" diye konuştu. \"BAZI SIKINTILAR OLUYOR\" Eren Tozlu, pozisyona girmekte sıkıntı çekmediklerini ifade ederek, \"Son vuruşlarda bazı sıkıntılar oluyor. Bunları da geçen söylediğim gibi; ilerleyen haftalarda zaten bu şansızlıkları kırdıktan sonra goller gelecektir. Önemli olan takımın galip gelmesi ama dediğim gibi; ilerleyen haftalarda bu şansızlıkları kırdığımız zaman inşallah goller de gelir\" şeklinde konuştu. \"PUAN VEYA PUANLAR ALMAYA GİDİYORUZ\" Bu hafta karşılaşacakları Başakşehir maçını değerlendiren Tozlu, şunları söyledi: \"Bizim için zor bir maç olacak. Başakşehir şuan lider durumda. Puan veya puanlar için gideceğiz. Bu haftadan itibaren de hazırlıklarımıza başladık. İnşallah oradan puan veya puanlar alıp daha sonra içeride oynayacağımız Sivas maçı var. Oradan da iyi bir sonuç alıp milli takım arasına rahat bir şekilde gireriz.\" MİNA: \"LİGİN SONUNA KADAR YUKARLARDA KALACAĞIZ\" Sarı- kırmızılı takımın savunma oyuncusu Arturo Mina ise, Çaykur Rizespor maçında galibiyeti bulmaları gereken bir maç olduğunu, kendi evlerinde oynadıklarını ve yenerek özgüvenlerinin tekrar yerine geldiğini söyledi. Mina, \"1 seneden fazla Sadık\'la beraber oynuyoruz. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bu tanımayla beraber birbirimizi daha iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Umarım bu sene de ligin en az yiyen takımı olarak ligi kapacağız. Tabloya baktığımız zaman sadece liderle aramızda 3 puan var. Ben kişilik olarak yukarlara oynamak isteyen bir kişiliğim var. Takım olarak ta bunu becereceğimizi düşünüyorum. Liderlik konusunda bir şey söyleyemem ama her zaman ligin sonuna kadar yukarlarda kalacağımızı size söyleyebilirim\" dedi. \"BENİ EN ÇOK ZORLAYAN GOMİS\'Tİ\" Gücü ve zekasıyla kendisini en çok zorlayan ve tutması en zor olan oyuncunun Bafétimbi Gomis olduğunu ifade eden Mina, \"Biraz önce hocamız da söyledi; zor bir maç bizi bekliyor. Çok zor olacak ama bu hafta içi çok iyi çalışacağız. Yine tablodaki yerimizi korumak için elimizden gelen en iyisini yapacağız bu hafta\" şeklinde konuştu.