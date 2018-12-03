(Görüntülü) Yangında işçiler satışa hazır mobilyaları kurtarmaya çalıştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasının üretim bölümünde çıkan yangın, 3 katlı binanın tamamına yayıldı. İşçiler, satışa hazır mobilya ve malzemeleri alevlerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Bursa- Ankara karayolu üzerindeki kırsal Cerrah Mahallesi Sanayi mevkiinde faaliyette bulunan mobilya firmasının üretim bölümünde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, yanıcı malzemelerin çokluğu nedeniyle 3 katlı fabrikanın tamamına sıçradı. İnegöl ve Gürsu ilçelerinden sevk edilen toplam 10 itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, 40 kişilik itfaiye ekibi binanın ikinci kat duvarlarını kırarak açtıkları deliklerden yangına müdahale etti. Fabrikada bulunan işçilerden Nermin Aktaş (46) ve Fatma Güneş (41) dumandan etkilenerek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş ve Güneş\'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. İçerisinde hazır mobilyalar ve hammaddeler bulunan fabrikada, bazı işçiler ise zemin katta yer alan satışa hazır malzeme ve mobilyaları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.