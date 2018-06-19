T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Wilbekin'in performansı ve Türkiye sevgisi yanıt buldu

DHA'ya veridği röportajında, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" diyen Wilbekin, Milli Takım'a davet edildi Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA Darüşşafaka'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin, bu sezon gös

19 Haziran 2018 14:56

DHA\'ya veridği röportajında, \"Türk Milli Takımı\'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye\'yi çok seviyorum\" diyen Wilbekin, Milli Takım\'a davet edildi Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA Darüşşafaka\'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin, bu sezon gösterdiği iyi performans sonrası Milli Takım\'a çağırıldı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile oynayacağı maçların kadrosunda Darüşşafaka Basketbol\'un Amerikalı oyun kurucusu Scottie Wilbekin\'e yer verdi. \"TÜRK MİLLİ TAKIMI\'NDA OYNAMAK İSTİYORUM, ÇÜNKÜ TÜRKİYE\'Yİ ÇOK SEVİYORUM\" 22 Mart tarihinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarında da Türkiye sevgisini dile getiren Scottie Wilbekin, o röportajında, \"Türk Milli Takımı\'nda oynamak istiyorum, buna gönüllüyüm. Buna karşı bir eğilimim var. Çünkü Türkiye\'yi çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Darüşşafaka ve Türkiye benim için çok önemli değerler\" şeklinde konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMilli TakımıTürkiyeWilbekin Milli TakımKALKANDHA DarüşşafakaScottie WilbekinMilli TakımMilli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk SarıcaFIBA Basketbol Dünya Kupası ElemeleriHaziran PerşembeUkraynaTemmuz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24