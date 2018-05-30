(Görüntülü) Voleybol Türkiye Birinciliği Burdur'da başladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) Okul Sporları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Voleybol Genç B Kız ve Erkek Türkiye Birinciliği Burdur\'da başladı. Turnuvanın açılış seremonisi Hüsnü Bayer Spor Salonu\'nda yapıldı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, karşılaşmaların centilmenlik içerisinde geçmesini dilerken, katılan takımlara başarı diledi. 5 gün sürecek ve Hüsnü Bayer Spor Salonu ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu\'nda oynanacak turnuvada erkeklerde Samsun İlkadım Özel Sınav Temek Lisesi, Ankara Yenimahalle TVF Spor Lisesi, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, İzmir Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi, İstanbul Özel Kartal Eğitimde Rasyonel Açılım Anadolu Lisesi, Bursa Özel Nilüfer Okyanus Anadolu Lisesi, Erzurum Spor Lisesi, İstanbul Özel Bağcılar Şafak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; kızlarda ise İstanbul Kadıköy Özel Atacan Anadolu Lisesi, İzmir Bayraklı Özel Özbek Boğaziçi Anadolu Lisesi, İstanbul Beykoz TED Koleji Vakfı Özel Lisesi, Tekirdağ Çorlu Özel Ün Temel Lisesi, İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Özel Doğu Ataşehir Sevinç Anadolu Lisesi, İstanbul Bakırköy Özel Yavuzlar Temel Lisesi, İzmir Menemen Özel Gelişim Koleji mücadele ediyor. Turnuvanın ilk maçlarında kızlarda Özel Atacan Anadolu Lisesi, Tekirdağ Özel Ün Temel Lisesi\'ni 3-0, erkeklerde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu\'nda oynanan maçta İstanbul Özel Kartal Eğitimde Rasyonel Açılım Anadolu Lisesi, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi\'ni 3-0 yendi.