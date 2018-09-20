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(Görüntülü) Vezirköprü'de 6 ev yandı

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi

20 Eylül 2018 19:56

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi. Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi\'nde saat 10.30 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, rüzgarın da etkisiyle yan yana olan 5 eve daha sıçradı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Kızılkese Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş, \"Çıkan yangının şu an sebebini bilemiyoruz. 6 evimiz yangında kullanılmaz hale geldi. Vezirköprü ve Durağan’dan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti\" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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