(Görüntülü) Van'da yapılan modern 'Hayvan Bakım Evi' hizmete açıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen \'Hayvan Bakım Evi\' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Hayvan Bakım Evin\'de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için eğitimler verileceğini belirterek, \"10 bin metrekare alan üzerinde kurulan Hayvan Bakım Evi\'nde toplam 31 personel görev yapıyor\" dedi.



2017 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılının Şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Merkez İpekyolu ilçesi yalım Erez Mahallesi\'ndeki \'Hayvan Bakım Evi\'nin açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başvan Vekili Murat Zorluoğlu,İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandışın katıldığı törenle hizmete açıldı. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümlerinin bulunduğu hayvan bakım evinde 224 sokak hayvanı barınırken, Doğu ve Güney Doğu\'da bir ilk olma özelliğini taşıyor.



Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, 15 aydır kayyum olarak atandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümetin desteğiyle bir takım projeler hayata geçirdiğini,bu projelerden bir tanesinin de hayvan barınağının olduğunu söyledi.



\'DOĞU VE GÜNEY DOĞU\'DA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP\'



Vali Zorluoğlu, hizmete açılan hayvan bakım evinin Doğu ve Güney Doğu\'da bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek şöyle konuştu:



\"Bu tesisin yapımına 2015 yılında başlandı. Ancak 2017 yılında şehrimizde artan hayvan popülasyonu nedeniyle ihtiyaca cevap verebilmek adına bazı düzenlemeler yaptık. Mevcut binaya ek binalar (3 kalıcı padok) yapmak suretiyle kapasite artırımına gittik. Tesise tıbbı ve medikal malzemeler de alınarak modernizasyonu yeniden yapıldı.Toplamda 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahip merkezimizde, 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere toplamda 31 personel istihdam edildi. Kedi ve köpek karantina bölümlerinin de olduğu merkezimiz 74\'ü kedi, 150\'si köpek olmak üzere toplamda 224 sokak hayvanı barındırılabilmektedir.Tesisimiz, tıbbi cihaz ve personelleriyle modern bir hayvan hastanesi statüsünde hizmet verecek.Bu hizmet sayesinde Van`ın Caddeleri\'nde ve sokaklarında sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları görevlilerimiz tarafından toplanarak, barınağımızda koruma altına alınacak. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edildikten sonra 3-5 gün süreyle kontrol altında tutulup, tekrar alındıkları bölgede doğal ortama bırakılacaklar. Hasta, yaşlı ve güçten düşmüş sakat olan sokak hayvanlarımız ise barınağımızda sürekli tutulacak.\"



\'2 BİN 283 SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ\'



Hayvan Bakım Evi ile ilgili 2018 yılının Şubat ayı itibariyle gerek vatandaşlar tarafından, gerekse basın yoluyla yapılan ihbarlar sonucu 2 bin 283 hayvanın merkeze getirilerek tedavilerinin yapıldığını anlatan Zorluoğlu,\" Bunun yanı sıra , 850 hayvanın kısırlaştırma, küpeleme, çip ve aşıları da ayrıca yapılmıştır. Tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulan 44 hayvan ise, hayvanseverler tarafından sahiplendirilmiştir.Tesisimizde koruma altında olan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı da buraya davet ediyorum. Gelip bu hayvanları alarak sahiplenebilirler. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz de çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek için özel programlarda düzenleyeceğiz. Bu muhteşem hizmetin yanı sıra, Büyükşehir Belediyemizin sokak hayvanlarına verdiği önem gereği kent merkezine yeni 19 adet hayvan beslenme odağı kuruldu. Toplam 60 adet sokakta bugüne kadar sokak hayvanları için toplam 21 ton mama kullanıldı. Ben bu projede görev alan, bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hayvansever dostlarımıza teşekkür ederim. Tesisimiz Van\'ımıza hayırlı uğurlu olsun\"diye konuştu.



Konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Hayvan Bakım Evi\'nin açılış kurdelesini kesti. Yetkililer, daha sonra bakım evinin içini gezip, bakım evindeki ameliyat ve yoğun bakım ünitesi cihazlarıyla ilgili bilgi aldı.



