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(Görüntülü) Van'da taksinin LPG deposunda 23 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan taksinin LPG deposunda, 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi

19 Kasım 2018 14:49

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan taksinin LPG deposunda, 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi\'ndeki uygulama noktasında yol kontrollerı yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan takside arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği \'Lisa\' yardımıyla otomobilde yapılan aramada, aracın LPG deposu içerisinde zulalanmış 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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