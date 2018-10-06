(Görüntülü) Van'da 118 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş ve İpekyolu ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operayonlarda aralarında kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakalandı.



Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Metruk evlere düzenlenen operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.