T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı

29 Kasım 2018 14:07

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van merkezli Mersin, Adana ve Siirt\'te terör işbirlikçilerine yönelik \'Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün\' operasyonu düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise, 13 cep telefonu, 13 sim kartı, 3 hafıza kartı, 1 harici bellek kartı, 2 taşınabilir bellek, 1 bilgisayar kasası ve çok miktarda örgütsel döküman ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVANDHA VANPKKKCKVan Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma BürosuVanMersin AdanaSiirtGüvenlik Korucusu Ali OgünJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24