(Görüntülü) Van- Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van- Bahçesaray karayolu çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Bölgeye giden Karayolları ekipleri, yoğun tipi ve çığ düşme tehlikesi nedeniyle dönmek zorunda kaldı.

Van- Bahçesaray karayolunun 30\'uncu kilometresine yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düştü. Karayolunun çığdan temizlenmesi için Karayolları 11\'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 kepçe, 3 greyder ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Fakat yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ekipler, dönmek zorunda kaldı. Yolda kimsenin kalmadığnı belirten ekipler, sürücüleri de çığ düşmelerine karşı uyardı.

Bölgede hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, Van\'ın Bahçesaray, Başkale ve Muradiye ilçelerinde toplam 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığı belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve

Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.