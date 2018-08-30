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(Görüntülü) Vali Konağı karşısında unutulan çanta, fünye ile patlatıldı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısında unutulan çanta polisi alarma geçirdi

30 Ağustos 2018 12:36

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Kocaeli Vali Konağı\'nın karşısında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Gece saatlerinde, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi\'nde, Kocaeli Vali Konağı\'nın karşısından geçen caddede kaldırımda ağacın altındaki çantayı gören çevredekiler, şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı gerekli kontrolleri yapmasının ardından çantanın fünye ile patlatılmasına karar verdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Yol trafiğe açılırken, çanta incelenmek üzere polis ekipleri tarafından alındı.

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