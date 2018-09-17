(Görüntülü) Vali Karaloğlu, ilk ders zilini öğrencilerle çaldı

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da anaokulundan liselere 1629 okulda toplam 451 bin 656 öğrenci, 31 bin 741 öğretmen ders başı yaptı. Vali Münir Karaloğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı. Antalya\'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni, Kepez İlçesi\'nde Gülgün- Nihat Ömür İlkokulu\'nda yapıldı. Törene Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Garnizon Komutanı Piy. Albay Tuncay Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever çift Gülgün- Nihat Ömür ile öğrenciler ve veliler katıldı. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu açılış töreninde ilk ders zilini Vali Münir Karaloğlu ve öğrenciler birlikte çaldı. Sınıfları ziyaret eden Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri, öğrencilere hediyeler verdi. Öğrencilerin sıralarında kitaplarının hazır bulunduğunu gören Vali Karaloğlu, ?Bizim zamanımızda böyle sıralarda ders kitapları ücretsiz olarak bulunmazdı. Kitapları alabilmek için sıraya girerdik, aylarca beklerdik kitap alabilmek için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Kendi isimlerini taşıyan ilkokul ve ortaokul inşa ettiren Gülgün- Nihat Ömür çiftinin yeni yaptırdığı anaokulunun da açılışı gerçekleştirildi. Protokol tarafından açılışı yapılan anaokulunda Vali Münir Karaloğlu, hayırsevere çifte teşekkür etti. Karaloğlu, çifti plaketle ödüllendirdi. Bu okulların Türkiye\'nin geleceğinin dahilerini yetiştireceğini belirten Nihat Ömür, ?Aydınlık geleceğimize vesile olacak bu eseri yaptırmaktan gurur duyuyorum. Eğitim demek memleketi sevmek demektir. Bugün açacağımız anaokulunun ülkemize hayırlı olmasını dilerim dedi. Törende 2018-1019 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını ve başarılı geçmesini dileyen Vali Münir Karaloğlu, ?Ülkemizin çok genç ve dinamik bir nüfusu var. En büyük avantajımız genç nüfusumuz. Ama nüfusumuzun genç olması tek başına bir mana ifade etmiyor. Eğer nüfusumuzu eğitebilirsek, çağın gereklerine göre bilgi ve teknikle donatabilirsek işte o zaman genç nüfus avantaj olacak. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün kamu kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz hepimiz el birliğiyle Türkiye\'de eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öncelikle eğitimin fiziki altyapısını son 15 yılda önemli ölçüde düzelttik. Sınıflardaki mevcudu düşürdük. Bu sadece kamu bütçesiyle değil. Antalya\'da olduğu gibi ülkemizin dört bir tarafında gönlü zengin hayırseverlerimizin katkılarıyla yeni derslikler, yeni okullar, yeni eğitim alanları oluşturuldu dedi. Türkiye\'de hayırseverlerin en çok okul yaptırdığı ilin Antalya olduğunu belirten Milletvekili Mustafa Köse, ?En güzel hayır. Eğitime çok büyük önem veriyoruz. Son 16 yılda 288 bin derslik yaptık ve her yıl eğitime en yüksek bütçeyi ayırıyoruz. Bu yıl da 92.5 milyar lirayla bütçeden en büyük payı yine eğitime ayırdık. Ama sadece eğitime kaynak aktarmak yetmez, bu öğrencilerimizin iyi eğitilmesi, iyi öğretilmesi ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesi önem arzeder dedi. Bu yola destek veren herkese teşekkür eden Köse, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya\'nın 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci, 31 bin 741 öğretmenle, devletin ücretsiz sağladığı 4 milyon kitapla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyledi. 2019\'da hedeflenen tekli eğitime geçme konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Arslan, bu yıl liselere geçiş sisteminde 30 bin 413 öğrencinin tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarına yerleşerek yüzde 97.7 oranında öğrencinin istediği ortaöğretim kurumuna yerleştiğini dile getirdi. Antalya\'da çocukların ve gençlerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, bilimsel projelerle kişisel gelişimlerini de desteklediklerini kaydeden Arslan, bu yıl akıllı tahtalarda da yerli işletim sistemi Pardus\'un Antalya\'da ilk olarak kullanımına başlandığını açıkladı.