(Görüntülü) Uyuşturucuyu çoraplara gizlemişler

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan N.A.\'nın evinin bahçesinde çoraplara gizlenerek saklanan 650 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Kore mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla şüpheli N.A.\'nın evinde arama yapan polis ekipleri bahçede 10 çorap içine gizlenerek poşetlerle saklanmış 650 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili N.A. gözaltına alınırken, uyuşturucusu maddeler imha edildi.