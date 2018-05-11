T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi, çuvalların arasında yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından aranan Kadir Sarı, yapılan operasyonla evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakalandı

11 Mayıs 2018 20:43

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan polis tarafından aranan Kadir Sarı, yapılan operasyonla evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S.’yi 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ercümenet S., tutuklandı. Ercüment S. ile birlikte uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Kadir Sarı ise ortadan kayboldu. Kadir Sarı\'yı yakalama çalışaması başlatan polis, yaptığı operasyonla şüpheliyi evinin odunluğunda odun çuvalları arasında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNKadir SarıEmniyettekiSarıSamsun Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüCanikErcümentAdliyeyeErcümenet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24