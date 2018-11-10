(Görüntülü) Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli kadın gözyaşlarını tutamadı

Çağlar ÖZTÜRK ADANA, (DHA) ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polisle yapılan baskılarda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocasıyla birlikte uyuşturucu satma suçlamasıyla gözaltına alınan S.U. ise sağlık kontrolüne getirildiği sırada gözyaşlarını tutumadı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Kasım\'da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hakkari, Ankara ve İstanbul\'da 350 polis önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak girdi. Evlerin kapıları Özel Hareket polisleri tarafından koç başıyla kırıldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6, 48 gram skunk maddesi ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. KARI,KOCA VE KARDEŞ YAKALANDI Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında, uyuşturucu satmadıklarını söyledi. Ayrıca Hakkari\'de gözaltına alınan S.U. ile K.K.U.\'nun karı-koca olduğu her ikisinin de uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi. Bu arada K.K.U.\'nun erkek kardeşi F.K. da aynı suçlamayla gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne çıkarılan S.U. adlı kadın hıçkırarak ağladı. Ayrıca şüphelilerden biri de görüntü çeken gazetecilere dönerek, \' Seni çok seviyorum, bekle beni\' dedi. Şüpheliler daha sonra mahkemeye sevk edildi.