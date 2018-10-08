(Görüntülü) Uşak'ta pancar alım kampanyası başladı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş.\'nin Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası\'nda, bu yıl 93\'üncü kampanya heyecanı yaşandı. 1799 çiftçi tarafından 34 bin 100 dekar alanda yetiştirilen pancarların teslimine başladı.



1925 yılında temeli atılan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası\'ndaki \'Pancar Alım Kampanyası\' nedeniyle tören düzenlendi. Törene Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı AK Parti\'li Nurullah Cahan, daire amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende konuşan Fabrika Müdürü Yıldıray Özbay, pancar üretim sözleşmesi çerçevesinde bu yıl 71 köyde yaşayan 1799 çiftçi ailesiyle 325 bin tonluk üretim kapasitesi sözleşmesi yaptıklarını belirtti. Şeker pancarı ekimlerinin 19 Mart\'ta başladığını, toplam 34 bin 100 dekar alanda ekim yapıldığını aktaran Özbay, üretim yapan çiftçilere bugüne kadar 13 milyon lira avans ödendiğini kaydetti.



Şeker pancarı alımlarının 5 merkezde gerçekleşeceğini, fabrikada 24 saat kesintisiz çalışılarak günde ortalama 2 bin ton şeker pancarı işleneceğini ifade eden Özbay, \"Yaklaşık 195 bin ton şeker pancarı işlenecek, üretim döneminde 25 bin ton şeker, 8 bin 700 ton melas, 65 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanıyor\" dedi.



Pancar alım sezonunun hayırlı olmasını dilediğini belirten Uşak Valisi Salim Demir, şehir ekonomisine katkının çevre illerden de yüksek olduğunu belirtti.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da \"Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, Cumhuriyet ile eşdeğerdir. 1925 yılında Nuri Şeker ve arkadaşları tarafından başlatılan kurulum girişimidir. Şimdi ise 93\'üncü sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Uşak, \'girişimciler\' ve \'ilkler\' şehri diye söylüyoruz, işte şeker fabrikamızda bunun en güzel örneğidir\" dedi.



\'ÖZELLEŞTİRMELER ÜRETİMİ DURDURDU\'



Pancar üretiminin taşıyıcıdan besiciye, esnafa kadar ağ oluşturduğunu ifade eden Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan da \"Birileri Türkiye\'de şeker üretiminden rahatsız olup, \'üreten toplum değil, tüketen toplum modelini ve özelleştirme politikalarını\' ortaya koymuştur. 1980 yıllarında başlayan özelleştirme furyası ülkemizde hızla devam etmektedir. Bu uygulamalar sonucu üretimden çekilen birçok sanayi kuruluşu kapanıp yok olmuş, çalışan ve üretim yapan paydaşları zarara uğramıştır\" dedi.



Konuşmaların ardından Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası\'na pancar getiren ilk 5 çiftçiye çeşitli ödüller verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından kurban kesimi ile pancar alım kampanya süreci başlatıldı.



