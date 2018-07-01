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(Görüntülü) Ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı (1)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSLAM Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof

01 Temmuz 2018 19:22

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSLAM Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin (94) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren dünyanın önde gelen tarihçilerinden  Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, öğretim üyeleri, akademisyenler ve yakınları katıldı.


 

Tören öncesi aile üyeleri taziyeleri kabul etti. 

 

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