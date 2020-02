(Görüntülü) Ünlü sanatçıdan ABD Başkanı Trump'a şiirli gönderme

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde tatil yapan 15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, Türkiye’ye yönelik tehdit ve yaptırımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren şiir yazdı. Sanatçı şiir için klip de çekileceğini söyledi.



Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde tatil yapan 15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, son günlerde Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir şiir kaleme aldı. Şiiri mizahi bir üslupla ve milli duygularla yazıldığını belirten Delen, yakın zamanda tepkisini dile getirmek için bir video klibi çekmek için çalışmalara başlayacağını belirterek, “Biz ABD\'nin ekonomik tehditlerine boyun eğecek kadar ucuz devlet değiliz, biz bu vatan için canımızı veririz. Tüm dünya bizim ne kadar ciddi olduğumuzu 15 Temmuz’da ve ülkemizin yaptığı sınır dışı operasyonlarda gördü. Ben de herkes gibi milli duygularla ABD Başkanı Trump’a çok kızgınım. Biraz mizahi dil ile de olsa bu kızgınlığımı yazdığım şiir ile dile getirmek istedim, çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede bu şiire klip çekeceğiz” dedi.



\'80 MİLYON ÜLKE VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKIYOR\'



15 Temmuz marşının Türk insanının beğenisini kazandığını söyleyen Delen, son günlerde yaşanan ekonomik saldırılara sessiz kalamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Ülkem için marş yazdım, bu marş halkımızın beğenisini kazandı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine bir halk ozanı, bir şair olarak ABD Başkanı Trump’a yazdığım şiir ile gönderme yapmak istedim. Biz 80 milyonluk ülke olarak kimseye boyun eğmeyiz, vatan için, ülkem için devletimizin yanında olmalıyız. Aslında dış güçler 80 yıldır bizle uğraşıyorlar, lakin gerçek yüzler son dönemlerde ortaya çıktı. Artık kesinlikle insanların bilinçlendiğini fark ettim. Bu nedenle ABD Başkanı Trump’a şiirimle seslenmek istiyorum. Her zaman vatanımızın, Devletimizin yanındayız. Bunu herkes böyle bilsin. 80 milyon insan şu an ayakta ve aslan gibi kendi ülkesine, devletine, vatanına sahip çıkıyor.”



TRUMP’A YAZILAN ŞİİR



Sen şu Trump’a bak/ Söylediği lafa bak/ Ağzından çıkanı duymuyor ki kulağı/İyi misin Amerikalı?/ Almışlar o aklını/ Güvenme hiç dolara/ Dost Kal Amerikalı/ Sığınmış hep dolara/ Atar tutar ne varsa/ Tek başına kalacaksın/ Güvenme Amerika’ya/ Senin gibi adama/ One minute Trump derler/ Sen salla dur böyle/ Allah büyük bizle sana !