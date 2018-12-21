(Görüntülü) Üniversite öğrencisi, yan bakma kavgasında bıçaklandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yan bakma meselesi nedeniyle çıkan kavgada üniversiteli Sedat A.(19) kolundan bıçaklanarak, yaralandı. Sedat A. tedaviye alınırken, polis kaçan 2 saldırganı arıyor. Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü öğrencisi Sedat A., arkadaşı Enes K. (20) ile birlikte okuldan çıkıp, evlerine doğru kaldırımdan yürümeye başladı. Bu sırada tanımadıkları 2 kişi, \'yan baktıkları\' iddiasıyla gençlere saldırdı. Çevredekilerin müdahale ettiği sırada saldırganlardan biri, belindeki bıçağı çıkarıp, Sedat A.’yı kolundan yaraladı. Saldırganlar yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken, Sedat- A. ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, olayda bıçağı kullandığını belirlediği A.I. ve yanındaki kişiyi aramaya başladı. Kavga ile şüphelilerin olaydan sonra yürüyerek bölgeden ayrılmaları bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.