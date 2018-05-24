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(Görüntülü) Ümraniye'de otomobil alev alev yandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

24 Mayıs 2018 13:56

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE\'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay saat 06.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aşık Veysel Caddesi\'de 2 katlı binanın önünde yaşandı. Otomobil alev alev yanarken yangın daha sonra büyüyerek binanın önündeki doğalgaz kutusuna sıçardı.  Olay yerine Ümraniye ve Çekmeköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Binada hasar oluştu ve otomobil kullanılmaz hale geldi. 

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