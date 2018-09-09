(Görüntülü) Uluslararası Su Sporları Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: \"Bakanlık olarak bu tür faaliyetleri daima destekleyeceğiz\" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: \"İstanbul su festivali bir dünya markasına dönüşür diye temenni ediyoruz\" İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali\'nde birinci olan sporcular, kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'nun elinden aldı. Bakan Kasapoğlu, \"Ülkemiz su noktasında avantajlı bir ülke, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz\" şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı\'nda düzenlendi. Festivale Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcu katıldı. Festival alanında gerçekleşen sutopu maçını Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Boyraz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ile beraber izledi. Ardından Flyboard ile gösteri yapan takım elbiseli sporcu, kendisini izleyen Bakan Kasapoğlu\'na Türk bayrağı, başkan Uysal\'a da belediyenin bayrağını verdi. BAKAN KASAPOĞLU: \"BAKANLIK OLARAK BU TÜR FAALİYETLERİ DAİMA DESTEKLEYECEĞİZ\" Festivalde sutopu dalında birinci gelen Macaristan takımına madalya ve kupalarını verdikten sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi: \"İstanbul bugün gerçekten güzel bir organizasyon görüyor. Uluslararası Su Sporları Festivali, Büyükşehir Belediyesi önderliğinde gerçekten güzel bir organizasyon. Sporcularımız, vatandaşlarımız çok güzel ilgi göstermişler. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Malum ülkemiz su noktasında avantajlı bir ülke, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz. Halkımızın ilgisi, alakası, bu konudaki heyecanı bizi gerçekten ümitlendiriyor. Bizim bu noktada uluslararası başarılar anlamında, spor kültürünün tabana yayılması noktasında su sporlarını desteklemekle ilgili belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle iş birliklerimiz olacak. Hem de bakanlık olarak farklı politikalar, projeler geliştireceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyorum, çalışmaya devam diyorum.\" BAŞKAN UYSAL: \"İSTANBUL SU FESTİVALİ BİR DÜNYA MARKASINA DÖNÜŞÜR DİYE TEMENNİ EDİYORUZ\" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ise şu ifadeleri kullandı: \"İstanbul deyince hem su sporları hem İstanbul uluslararası su sporları geliyor. Tabii bu 4\'üncüsü, temennimiz gelecek yıllarda İstanbul su festivali bir dünya markasına dönüşür diye temenni ediyoruz. Bu başlangıç. Özellikle bakanımıza verdiği destekten dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbullulara, yurt dışından gelen sporcularımıza teşekkür ediyoruz.\"