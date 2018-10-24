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(Görüntülü) Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı (2)

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

24 Ekim 2018 12:26

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'a mevsimin ilk karı yağdı. Bursa\'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ\'a gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi beyaza büründü. Kar yağışı, oteller bölgesinde ise etkili olmadı. Büyük Zirve\'de kamp yapan Dağcılar Topluluğu üyelerinin çadırları da karla kaplandı. Dağcılar Topluluğu Başkanı Koray Sır, 1 günde 3 mevsimi yaşadıklarını belirterek, \"Büyük Zirve’de bembeyaz bir cennete uyanmak geçirdiğimiz zorlu gece sonrası oldukça keyifliydi. Dağ ve zirve koşullarının hiçbir zaman şakaya gelmeyeceğini, mutlaka tırmanış öncesi ekipman, hava durumu, ekip hazırlıklarının doğru yapılması gerektiğini görmüş olduk. Ne mutlu ki öngörülerimiz fazlası ile doğru çıktı ve kontrollü bir şekilde acil durum konaklamamızı gerçekleştirdik. Büyük Zirve\'den Küçük Zirve\'ye iniş yaptıktan sonra oteller bölgesinde faaliyetimizi sonlandırdık\" dedi.

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