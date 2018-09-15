(Görüntülü) Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Akif ÖZDEMİR- Adnan AÇIKGÖZ/ADANA- MERSİN, (DHA)- TÜRKİYE\'nin narenciye alanındaki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Adana ve Mersin\'de limon hasadı sürüyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı geçen yıla göre limonda yüzde 10 ila 15 civarında fazla ürün beklediklerini söyledi. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 70\'ini karşılayan Mersin ile Adana\'da hasat sürüyor. Mersin\'de bu yıl ise 800 bin ton limon rekoltesi bekleniyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı 2017\'ye göre limonda yüzde 10 ila 15 civarında fazla ürün beklentisinde olduklarını söyledi. Rekolte ve ihracat rakamlarını değerlendiren Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz ise, mevsimsel şartlara bağlı erken olgunlaşma sonucunda narenciye ihracat sezonunun 1 ay erken başladığını söyledi. Limon ihracatı startının da 20 Ağustos itibari ile verildiğini belirten Kaçmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: \"İlk başladığımız tür mayer limondu. Önümüzdeki günlerde de enterdonat limonla ihracat sezonu devam edecek. Yaş sebze ve meyve ihracatı içerisinde narenciyenin payı yüzde 50\'ye yakın. Dünyada üretici ülkeler arasında 8\'inci, ürün ihraç eden ülkeler arasında da 2\'inci sıradayız. Bu da küresel bir oyuncu olduğumuzun en somut örneğidir. Geçen yıllarda Japonya\'ya ihracatla başlamıştık. Bu yıl da özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer uzak ülkelerin kapısını açmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var.\" Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte en fazla iki cins limon üretildiğini kaydetti. Doğru, \"Bunlardan biri mayer cinsi erkenci limon, ikincisi de enterdonat denen ihracata daha çok giden bir çeşidimiz. Limonlarımızın hasadı ve ihracatı başladı. Normal bir sezonla karşılaştırdığımızda limonumuzun bu sene rekoltesinin zayıf olması bekleniyor. Fakat diğer narenciye ürünleriyle karşılaştırırsak limon biraz daha iyi durumda. Narenciye rekoltesindeki düşüklük ve kurların yüksek seyrinden dolayı ürünler daha çok ihraç edilecek. İç piyasaya ürün az kalacağı için bu yıl narenciye fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz\" dedi. Doğru, hasadın erkenci çeşitlerde başladığını belirtirken, \"Dolar kurunun bu kadar yüksek olduğu bir senede aslında bizim beklentimiz daha iyi fiyatlardı. Çünkü kurun yüksek olması ihracatın önünü açacak, ihracatın fazla olması da tabi ki üreticiye de yansıyacaktı. Fakat erkenci mayer limonlarımızda fiyatlar geçen senekinin biraz altında. Enterdonat limon çeşitlerinde ise beklentimiz biraz daha yüksek\" diye konuştu.