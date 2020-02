(Görüntülü) Türkiye'nin ilk kamu külliyesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın merkez Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi, jandarma hariç bir ilçede olması gereken tüm kamu kurumlarını Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi\'nde bir araya getiriyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 50 bin metrekarelik bir alana inşası süren ve yaklaşık 90 milyon liraya yapılacağı belirtilen külliyenin Türkiye\'de bir ilk olduğunu belirterek, \"Amacımız, vatandaşlarımızın çok fazla yer dolaşmadan kamu hizmetlerini bir bölgeden daha iyi standartta almasını sağlamak\" dedi. Vatandaşların kamudan alacağı hizmetlerde çoğu zaman kurumlar arasında gidip gelmesine son vermek amacıyla tüm kurumları tek bir çatı altında toplamak isteyen Dulkadiroğlu Belediyesi, külliye yapmaya karar verdi. Bunun üzerine tüm kurumlarla yapılan görüşmelerden olumlu yanıt alan belediye, Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi\'nin temelini 2017 yılı Eylül ayında dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katıldığı törenle attı. 50 BİN METREKARELİK ALANA YAPILIYOR Aslanbey Mahallesi\'nde 50 bin metrekarelik bir alana yapılan, içerisinde Kaymakamlık, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye meclisi binalarının yer alacağı külliye inşaatı hızla ilerlerken, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, inşaata giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Okay, daha sonra yaptığı değerlendirmede Türkiye\'de bir ilki hayata geçireceklerini söyledi. Jandarmanın mevzuat gereği külliyede yer almayacağını, onun dışındaki tüm kurumların yer alacağını ifade eden Okay, burada çalışanların çocukları için de bir kreşin yer alacağını söyledi. \"ARSAYI, BELEDİYEMİZİN CEBİNDEN 5 KURUŞ PARA ÇIKMADAN ELDE ETTİK\" Dulkadiroğlu\'nun büyükşehir yasası ile 4 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Okay, ilçenin öncelikleriyle ilgili seçim sürecinde vatandaşa verdikleri taahhütlerden birinin kamu külliyesi olduğunu söyledi. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Necati Okay, şunları söyledi: \"İnşaatı hızla ilerleyen bu kamu külliyesi ile vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini bir bölgeden daha iyi standartta çok fazla yer dolaşmadan rahat bir şekilde ulaşabilecekleri bir yerden kamu hizmeti verme amacımız var. Göreve gelir gelmez de bu bölgelerde, özellikle şehrimizi doğu istikamete büyütmek adına bu bölgelerde imar uygulamaları yaptık. Bu uygulamalarda vatandaşlarımızdan gönüllülük esasına dayalı hibelerle bu kamu külliyesini inşa ettiğimiz 50 dönüm alanı belediyemizin cebinden 5 kuruş para çıkmadan elde ettik ve inşaatımız hızla ilerliyor. Burası bittiğinde hem ilçemizin yeni yerleşim alanlarında bir cazibe merkezi oluşacak, hem buralarda, yeni imar uygulamalarıyla modern şehirciliğin bütün örneklerini görme imkanımız olacak. Hem de oluşturduğumuz asma katlı dükkanlar ve çarşı alanlarıyla, geniş bulvarlarla buralarda yeni bir çarşının, Kahramanmaraş tabiriyle yeni Kıbrıs Meydanı\'nın temellerini inşallah atıyoruz ve bunun emarelerini herkes artık bu bölgede görmeye başladı.\" \'VATANDAŞIMIZIN DİNLENEBİLCEĞİ ALANLAR DA OLACAK\' Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi\'nin sadece kurum binalarından ibaret olmadığını, kafeterya, park, çay bahçesi gibi birçok sosyal alanın da yer alacağını kaydeden Okay, şöyle devam etti: \"Bizim burada vatandaşlara iyi standartlarda kamu hizmeti verme hedefimiz var, bununla ilgili de çeşitli altyapı yatırımlarımızı burada görecekler. Her türlü toplantı ve organizasyonun yapılabileceği bin 800 metrekarelik bir meydan olacak. Bunun dışında, orada vatandaşlarımızın dinlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri, bekleyebilecekleri alanlar da mevcut. Ayrıca külliyemizin arka tarafında geniş bir parkımız da var. Bu parkı da en iyi şekilde organize ederek vatandaşlarımızın eğlenip dinlenebilecekleri alan şeklinde yapıyoruz. Külliyemizin etrafındaki yolun hemen karşısında da bu bölgede yapmış olduğumuz imar uygulamacı neticesinde çok büyük bir parkımız var. Ayrıca bir de cami projemiz var. Yakında bunun da inşaatını vatandaşlarımız görecek, dolayısıyla etrafında ve içindeki yeşil saha ve parklarla, cami ve hemen karşıda oluşacak çarşılarla bölgemize çok iyi standartlarda hizmet verecek kamu külliyesini inşallah bitirip vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız.\" KÜLLİYE NEDENİYLE BÖLGEDEKİ EMLAK FİYATLARI ARTTI Arsayı ücretsiz olarak elde ettikleri gibi külliyenin hemen karşısına yapacakları çarşıdaki işyerlerinin satışından elde edecekleri gelirle de inşaatın maliyetini karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Necati Okay, külliyenin bölgedeki ev ve arsa fiyatlarının artmasına da neden olduğunu söyledi. Külliye projesini açıkladıktan hemen sonra bölgedeki emlak fiyatlarında yükselme gördüklerini, inşaatla birlikte yükselişin daha hızlı yaşandığını kaydeden Okay, \"Biz \'Bu bölgelerle ilgili altyapı yatırımları yapacağız ve bu bölgedeki toprağın değerini artıracağız. Tabiri caizse malınıza sahip çıkın, toprağınızı kıymetlendireceğiz\' diye her yerde söylemiştik. İşte bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de bu külliye alanı etrafında ve bu civarda yapmış olduğumuz imar uygulamaları neticesinde bu bölgedeki toprak çok kıymetlendi. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız da bundan inşallah istifade edecek, Maraş\'ımızın en güzel mahalleleri, çarşıları, külliye alanımızın etrafında oluşuyor\" dedi.