(Görüntülü) Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda kupa Damla Bilgiç'in oldu

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL / DHA





Spor Toto Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası\'nda Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç şampiyonluğa ulaştı.



İstanbul\'daki Marmara Golf Sahası\'nda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonaya 15 kulüpten 68 sporcu katıldı. Dört raund olarak oynanan şampiyonada Damla Bilgiç -11 oynayarak Spor Toto Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası\'nda kupanın sahibi oldu. Bilgiç\'e kupasını Türkiye Golf Federasyon Teknik Kurul Başkanı Ahmet Uluğ Atay verdi.



Marmara Golf Sahası\'nda yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, Serik BGA, Taurus Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, International Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 68 oyuncu mücadele etti.



Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası\'nda Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç 277 (-11) gross skorla birinci olarak Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası\'nda şampiyon oldu.



Şampiyonada, erkekler grossda Taurus Golf Kulübü\'nden Leon Açıkalın 285 gross skorla, kadınlar grossda Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç 277 gross skorla, erkekler A kategorisinde AGGA\'dan Mutlu Güner 279 net vuruşla, kadınlar A kategorisinde Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç 269 net vuruşla, erkekler B kategorisinde National BGK\'dan Veli Buğra Kuş 276 net vuruşla, kadınlar B kategorisinde IGGA\'dan Irmak Koyuncu 278 net vuruşla ilk sırada yer aldı.



Kazananlara ödüllerini, TGF Teknik Kurul Başkanı Ahmet Uluğ Atay ve TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu verdi.