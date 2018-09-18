(Görüntülü) Türk-Alman Hukuk Lisans Programı ikinci mezunlarını verdi

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE ve Almanya arasında Altınbaş Üniversitesi ve Köln Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ilk ve tek çift diplomalı hukuk lisans programının 2\'inci dönem mezunu 25 öğrenci törenle diplomalarına kavuştu. Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi\'nde düzenlenen törene mezun öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Mütevelli Heyet Üyeleri, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar, Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Kurucu Direktörü Prof. Dr. Şükran Şıpka, Köln Üniversitesi Program Direktörü ve programın mimarı Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel, Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Direktörü Dr. iur. Murat Can Atakan, Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Direktör Yardımcısı Ayşegül Altınbaş, Köln Üniversitesi Program Direktör Yardımcısı Dr. Jan Kruse, Köln Üniversitesi Çift Diploma Sorbonne Üniversitesi Direktörü Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Üyesi Nusret Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül, Köln Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi akademisyenleri katıldı. MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İŞLERİ HAZIR Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, çok gururlu olduklarını ve çok iyi öğrenciler yetiştirdiklerini ifade ederek, \"Hem Avrupa hem de Türkiye\'nin kültürü ile çok istisna hukuk insanları yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Buradaki arkadaşlarımız daha mezun olmadan çok büyük hukuk ofisleri tarafından çağırıldılar. Şu anda da diploma alan öğrencilerin hemen hepsinin bir işi var. Bu bölüm şu anda da çok rağbet görüyor ama gelecekte de önemini koruyacak olan bir bölüm\" dedi. \"İYİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARINA İNANCIM TAM\" Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, \"Altınbaş Üniversitesi,hukuk eğitiminin çağımızda nasıl ve ne yönde evrilmekte olduğunu zamanında fark eden ve ona göre kendisine yol haritası hazırlayan ilk Türk üniversitesi olmuştur. Bu çerçevede, bir yandan Hukuk lisans programımız yüzde 30 İngilizce hale getirilerek, öğrencilerin hem İngilizceyi öğrenmeleri hem de alacakları İngilizce derslerle başka ülkelerin ve kurumların hukukuna vakıf olmaları hedeflenmiştir. Diğer yandan, Altınbaş Üniversitesi Almanya’nın en önde gelen hukuk fakültesine sahip Köln Üniversitesi ile bir işbirliği çalışması yürütmüş, uzun ve meşakkatli bir süreçten sonra Türk-Alman çift diploma hukuk programımız ortaya çıkmıştır.Bugün söz konusu programımızdan ikinci kez mezun vermenin gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz Türkçe, Almanca ve İngilizce hukuk diline hakim, hem Türk, hem Alman hem de Avrupa Birliği mevzuatına vakıf çağdaş hukuk standartlarında yetiştirilmişlerdir. Bu vasıflara sahip genç hukukçular olarak Türkiye ve Almanya’da ya da dünyanın başka bir yerinde son derece iyi işlerde çalışmaya başlayacaklarına olan inancım tamdır\" ifadelerini kullandı. ARANILAN HUKUKÇULAR ARASINA GİRDİLER Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Kurucu Direktörü Prof. Dr. Şükran Şıpka ise, \"Kurucu direktörü olduğum ve ilk tohumlarını 2012 yılında attığımız Köln-Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı\'nın geçen sene ilk mezunlarını verdik. Bu ilk mezunlarımız Türkiye\'de birçok hukuk bürosunun ve şirketlerin aradığı nitelikli hukukçular arasına girdi ve kabul gördüler. Büyük bir heyecan ile kurduğumuz bu programın 2017-18 yılı ikinci mezunlarını da hukuk dünyasına yolcu ederken baştaki beklenti ve hedeflerin gerçekleştiğini görmekten büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyorum\" şeklinde konuştu. \"İDDİALI BİR PROGRAM\" \"Bugün mezun olduğunuz çift diplomalı Hukuk Lisans Programı Türkçe ve Almanca bilen az sayıda öğrencisine hem Alman hem Türk hukukunu öğretmeyi ve her ülkede profesyonel hukuk mesleklerini icra etme hedefini sunan iddialı bir programdır\" diyen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar,\"Bu orijinal programı düşünmek, planlamak ve hayata geçirmek çok ciddi vizyon, tecrübe, birikim ve dirayet gerektirir\" açıklamasında bulundu. Altınbaş Üniversitesi Çok Sesli Korosu’nun coşkulu performansıyla başlayan programda açılış konuşmalarının ardından Türk Alman Hukukçular Derneği ile Türk-Alman Hukukçular Kulübünün tanıtımları yapıldı ve öğrenci temsilcileri konuşmalarını gerçekleştirdi. Programın sonunda mezuniyet belgelerini alan öğrenciler alkışlar eşliğinde keplerini fırlatarak mezun olmanın gurur ve heyecanını yaşarken törene katılan aileler de duygusal anlar yaşadı. Altınbaş Üniversitesi’nin en prestijli programından mezun olan öğrenciler 2 ülkede, 3 dilde aldıkları eğitimle 4 yılda çift diploma imkânına kavuştu. Öğrencilerin tamamına burs imkanı sağlayan program, denklik problemini ortadan kaldırırken; mezunlarına uluslararası düzeyde pek çok kariyer fırsatı sunuyor. İlk öğrencilerini 2013/2014 akademik yılında alan Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı, öğrencilere yurt dışında yaşam ve öğrenim tecrübesi de sağlıyor.