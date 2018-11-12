(Görüntülü) Turgutlu'da Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde drone ile havadan denetim yapan polis ekipleri, kurallara uymayan 41 sürücüye çeşitli maddelerden 51 cezai işlem uyguladı, toplam 10 bin 978 TL ceza kesti. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu Üçler Nakliyat Mevkii\'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Kontrollerde kemer takmayan, cep telefonu kullanan ve şerit ihlali yaparak trafik kazalarına davetiye çıkaran sürücüler, havadan drone ile görüntülendi, idari para cezası uygulandı. 41 sürücüye çeşitli maddelerden 51 cezai işlem uyguladı. Emniyet kemeri takmamaktan toplam 4 bin 104 TL tutarında 38 ceza, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 1410 TL tutarında 6 ceza, ayrıca çeşitli ihlallerden toplam 10 bin 978 TL ceza kesildiği belirtildi. Emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali konularında drone\'lu ve rutin denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.