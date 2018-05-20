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Spor

(Görüntülü) TÜFAD zorunlu gelişim semineri yapıldı

Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA)-  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından gerçekleştirilen Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, Zonguldak'ta düzenlendi

20 Mayıs 2018 20:37

Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA)- 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından gerçekleştirilen Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, Zonguldak\'ta düzenlendi.
Türk antrenörlerinin gelişim ve bilgilerinin güncellenmesi için 2 yılda bir yapılan seminerde TFF tarafından görevlendirilen antrenör eğitimcileri Muammer Birdal ile Kazım Hakan Yılmaz, yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verdi. Seminere, Zonguldak, Bartın ve Karabük\'ten TFF C, TFF B, UEFA B ve teknik direktör lisanslarına sahip yaklaşık 300 antrenör katıldı. Seminere katılmayanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verilmeyeceği bildirildi.
TÜFAD Zonguldak Şube Başkanı Ahmet Birdal, seminere katılımın beklenin üzerine olduğunu söyledi. Seminerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Birdal, TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler bilgi güncellemesi adına önemli. Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır dedi.

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