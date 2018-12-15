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(Görüntülü) TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

15 Aralık 2018 19:55

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK\'dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, \"Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA) 

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