(Görüntülü) TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK\'dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, \"Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.



Haber: ANKARA, (DHA)