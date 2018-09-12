(Görüntülü) Trabzonspor'un idmanında iki sakatlık

Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı çalışmayı yarıda bıraktılar

Tolga SAĞLAMTRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 5?inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30\'da yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı çalışmayı yarıda bıraktılar.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı. Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka katılmadı. Jose Sosa salonda, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

YUSUF YAZICI İLE MUSTAFA AKBAŞ DEVAM EDEMEDİ

Bu arada Trabzonspor\'da milli takım kampından dönerek bugün yapılan antrenmana katılan Yusuf Yazıcı ve savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadı. Çift kale maç esnasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş tedavisinin ardından soyunma odasına getirildi. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı\'nın ise saha kenarında tedavisi yapıldı ve bir süre antrenmanı kenardan takip ettikten sonra sahadan ayrılarak soyunma odasına gitti.

RAFET EL ROMAN DA ANTRENMANI İZLEDİ

Trabzonspor\'un antrenmanını ses sanatçısı Rafet El Roman da izledi. Antrenman sonrasında teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çekilen Rafet El Roman, daha sonra bir süre teknik direktör Ünal Karaman ile sohbet etti.