(Görüntülü) Trabzonspor, Alanyaspor hazırlıklarına 15 eksikle başladı

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, üç günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün saat 17.30\'da yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas varyasyonları ve ayak tenisi oynandı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı\'nın yanı sıra hasta olan Onur ile Olcay, tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Toure ve izinli olan Nwakaeme ile Sosa katılmadı. Burak ile Abdülkadir ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.



ZEKİ YAVRU\'YA YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI



Bu arada antrenman sonrasında Zeki Yavru\'ya 27\'nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için hazırlanan yaş pastasını kesen Zeki\'yi daha sonra takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.



Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.