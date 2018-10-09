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(Görüntülü) TEM bağlantı yolundaki zincirleme kazada rögar kapağı iddiası

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)  TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazaya açılan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü

09 Ekim 2018 16:00

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)  TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazaya açılan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü.

TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirleme kazada aralarında lüks bir aracında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kaza şans eseri maddi hasar ile atlatıldı.

Kaza karışan sürücülerden biri cep telefonuyla kayda girerek yoldaki açılan rögar kapağını çekti. Görüntüyü çeken sürücü,  açılan rögar kapağının üzerinden geçen aracın kontrolden çıkmasıyla kazanın meydana geldiğini iddia etti.

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