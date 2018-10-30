(Görüntülü) Tele takılıp yaralanan güvercini polisler kurtardı

Mahir ALAN - ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da, Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nün bahçesinde tele takılıp yaralı halde asılı kalan güvercin, polisler tarafından 2 gün yapılan tedavinin ardından doğaya salındı. Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nün bahçesinde tele takılan bir güvercin, yaralı halde asılı kaldı. Bunu gören polisler, yaralı güvercini tellerden kurtarıp şubede tedavi etti. Polisler, 2 gün boyunca şubede yem ve su vererek besledikleri güvercinin iyileşmesinin ardından doğal yaşamına bıraktı.